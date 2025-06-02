العالم اليوم - في جزيرة ياس.. أغنية "بستانس" تروي حكاية موسم الصيف

انتم الان تتابعون خبر في جزيرة ياس.. أغنية "بستانس" تروي حكاية موسم الصيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 01:27 مساءً - أطلقت جزيرة ياس في أبوظبي تعاونها الثالث مع فرقة ميامي الكويتية الشهيرة، من خلال إعادة تقديم أغنية "بستانس" بأسلوب عصري، لتدعو العائلات إلى الهروب من الحرّ والاستمتاع بـ"عطلة مثالية" في واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة.

ومن هذه الوجهة الاستثنائية التي تجمع بين الترفيه والتجارب العائلية، يأتي التعاون الثالث بين جزيرة ياس وفرقة ميامي الكويتية ليستكمل هذا التقليد الصيفي المحبّب.

وبعد النجاح اللافت لأغنيتي "الحمدالله وشفناكم" (2023) و"عاشوا" (2024)، تعود الأغنية الشهيرة "بستانس" بحلّة جديدة، مجسدة لروح جزيرة ياس النابضة بالحيوية.

وبكلمات مرحة ولحن جذاب، تدعو النسخة الجديدة الجمهور إلى احتضان أجواء الصيف وإعادة اكتشاف معالم الجزيرة المتنوعة وتجاربها السياحية الفريدة، بأسلوب عصري.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال ديستنيشنز: "أصبح تعاوننا مع فرقة ميامي تقليدا صيفيا ينتظره الجمهور في المنطقة عاما بعد عام. ومن خلال أغنية "بستانس"، أردنا الاحتفاء بجوهر هذا الموسم، حيث تكمن روعة الصيف في اللحظات الجميلة التي تجمعنا بمن نحب، وفي التحرر من وتيرة الحياة اليومية للاستمتاع بتجارب مفعمة بالفرح والحيوية".

وأضاف فيندلاي: "تتميز موسيقى فرقة ميامي بطابعها الأصيل الذي يتجاوز حدود الزمن، وتتناغم بانسجام تام مع طاقة جزيرة ياس النابضة، ما يتيح لنا تقديم تجربة صيفية متجددة كل عام، والتفاعل مع ضيوفنا من مختلف أنحاء الخليج بطريقة تعبّر عن مشاعرهم وتواكب تطلعاتهم. هذه الحملة لا تقتصر على إعادة إحياء أغنية محبوبة، بل تمثل دعوة للاستمتاع باللحظة وعيش صيف لا يُنسى بكل تفاصيله".