العالم اليوم - رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 01:27 مساءً - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة "يزداد سوءًا يومًا بعد يوم"، وإنه من الضروري ضمان حصول القطاع الفلسطيني على المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة.

وصرح ستارمر للصحفيين في اسكتلندا، ردًا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتخذ أي إجراء بشأن هذه القضية: "الوضع لا يُطاق في غزة، ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

وأضاف: "لهذا السبب نعمل مع حلفائنا.. لنكون على يقين تام من ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبكميات لا تصل حاليًا، مما يُسبب دمارًا هائلًا".

وكانت الحكومة البريطانية استدعت في العشرين من مايو الماضي، السفيرة الإسرائيلية لدى لندن تسيبي حوتوفلي، بشأن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي إن توسيع إسرائيل العملية العسكرية "لا يمكن تبريره أخلاقيا. هذه ليست طريقة لاستعادة الرهائن".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل في غزة"، مؤكدا أن أسلوب إدارة اسرائيل لحرب غزة يضر العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع الوزير وفي كلمة أمام مجلس النواب: "ما يحدث الآن (في غزة) هو تطرف خطير وندينه بأقوى العبارات. حكومة نتنياهو تخطط لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم، وعدم توفير إلا أقل القليل من المساعدات لهم"، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مخزون للأغذية والأدوية على الإطلاق في القطاع.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني تعليق لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة.