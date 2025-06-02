العالم اليوم - المركزي العراقي: لا شح في السيولة ولدينا احتياطي قوي

انتم الان تتابعون خبر المركزي العراقي: لا شح في السيولة ولدينا احتياطي قوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 12:28 مساءً - أكد البنك المركزي العراقي، الاثنين، أن السيولة متوفرة بالكامل، مشيرا إلى أن الاحتياطات تجاوزت 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس قوله إن "السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا توجد أي شح في هذا الجانب"، مشيراً إلى أن "احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطياً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً".

وقال يونس إن "البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق"، موضحا أن "الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة".

وتابع أن "الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة"، مؤكداً أن "العراق يسير في مسار اقتصادي جيد".