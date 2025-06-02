العالم اليوم - تيسنكروب الألمانية للصلب تتمسك بخطط شطب 11 ألف وظيفة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 11:15 صباحاً - تتمسك شركة "تيسنكروب ستيل يوروب" - أكبر شركة للصلب في ألمانيا - بخططها التي أعلنت عنها في نوفمبر الماضي بشأن شطب 11 ألف وظيفة، معلنة عزمها طرح خطة اجتماعية لتنظيم هذه العملية.

وقال الرئيس الجديد للموارد البشرية في الشركة، ديرك شولته، في تصريحات لصحيفة "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية إن مفاوضات الأجور الجماعية مع نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في قطاع المعادن ستبدأ "قريبا".

وأوضح شولته أن الخطة الاجتماعية ستشمل - من بين أمور أخرى - قواعد تتعلق بأدوات مثل التقاعد الجزئي، ومكافآت نهاية الخدمة، وإدارة إعادة تشغيل الموظفين الذين سيُجرى تسريحهم، وقال: "نركز على وجه الخصوص على توفير فرص عمل جديدة"، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك الشركة بشطب 11 ألف وظيفة.

وفي نوفمبر الماضي، قدمت شركة "تيسنكروب ستيل يوروب" خططا لخفض عدد الوظائف من مستواها الحالي الذي يقل قليلا عن 27 ألف إلى 16 ألف وظيفة في غضون ست سنوات.

وأعلنت الشركة أنه سيُجرى شطب 5 آلاف وظيفة بحلول نهاية عام 2030 من خلال "تعديلات في الإنتاج والإدارة"، وسيتم الاستعانة بمصادر خارجية في 6 آلاف وظيفة أخرى.

ووجهت نقابة "آي جي ميتال" انتقادات لاذعة لخطط الشركة وأعلنت عن "مقاومة شرسة".

وفي نهاية العام الماضي طالبت النقابة - كشرط مسبق للمفاوضات - باستبعاد التسريحات الإجبارية وإغلاق المواقع، وتوفير تمويل طويل الأجل للشركة.