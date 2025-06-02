نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن الأوكراني: تدمير 13 طائرة روسية في هجوم على القواعد الجوية داخل روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، في بيان عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 13 طائرة روسية وإلحاق أضرار جسيمة بعدد كبير من الطائرات الأخرى خلال هجوم استهدف القواعد الجوية داخل الأراضي الروسية.

عملية نوعية وتخطيط دقيق

وفي تصريحات رسمية، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعملية العسكرية النوعية، مؤكدًا أنها جاءت بعد تخطيط استمر لمدة عام وستة أشهر وتسعة أيام، حيث استخدمت أوكرانيا خلال العملية 117 طائرة مسيرة لضرب الأهداف المحددة بدقة.

وأشار زيلينسكي إلى أن العملية تمت بنجاح بفضل جهود القوات الأوكرانية، وأن جميع المشاركين في الهجوم تم سحبهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب، ما ساعد على تجنب خسائر بشرية بين صفوف المهاجمين.

تصعيد خطير في الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي هذا التطور العسكري في إطار التصعيد المستمر بين موسكو وكييف، حيث تشهد الحرب الروسية الأوكرانية منذ بدايتها في فبراير 2022 موجات متتالية من الهجمات والهجمات المضادة بين الجانبين.

ويعد استهداف القواعد الجوية الروسية داخل العمق الروسي خطوة تصعيدية لافتة، قد تؤدي إلى ردود فعل قوية من قبل موسكو.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية حتى الآن بيانًا رسميًا للرد على تلك المزاعم، بينما لم يتسن التأكد بشكل مستقل من حجم الخسائر التي لحقت بالقواعد الجوية الروسية.

أبعاد العملية وتداعياتها المحتملة

تعد هذه العملية تطورًا استراتيجيًا في الحرب الأوكرانية، حيث تسعى كييف إلى نقل المعركة إلى داخل الأراضي الروسية، واستهداف البنية التحتية العسكرية للقوات الروسية.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الضربة من حدة التوترات في المنطقة، خاصة في ظل التهديدات الروسية المستمرة بالرد على أي هجمات تستهدف أراضيها.