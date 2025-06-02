العالم اليوم - 35 قتيلا وسط غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ودير البلح

انتم الان تتابعون خبر 35 قتيلا وسط غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ودير البلح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 10:19 صباحاً - أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غربي رفح، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على دير البلح وخان يونس، حيث سمع دوي انفجار ضخم وسط المدينة.

تفصيلا، قالت مصادر طبية فلسطينية إن 35 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت في وقت سابق أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 35 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غربي رفح، جنوب قطاع غزة.

ومنذ فجر اليوم، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منطقة السطر شمالي مدينة خان يونس ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة استهدفتا بغارات إسرائيلية عنيفة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى وقوع انفجار ضخم وسط مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارق إسرائيلية النار وقنابل إنارة في محيط منطقة العلم غربي رفح.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على قطاع غزة أسفر عن مقتل 54,418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما أسفر الهجوم الإسرائيلي الشامل عن إصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.