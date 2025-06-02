العالم اليوم - بولندا.. فوز القومي كارول نافروتسكي بالانتخابات الرئاسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 09:24 صباحاً - فاز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية البولندية أمام رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفكسي على ما أظهرت النتائج الرسمية، التي نشرت الاثنين، ما يشكل ضربة قوية للحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.

وتفيد بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية بنيل المؤرخ القومي نافروتسكي 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% لمنافسه تشاسكوفكسي المؤيد للاتحاد الأوروبي خلال الدورة الثانية من الانتخابات الأحد.

وتظهر النتائج الاستقطاب المسجل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفوز نافروتسكي، البالغ من العمر 42 عاما والمعجب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، من شأنه أن يعيق برنامج عمل حكومة دونالد توسك فيما يتعلق بالإجهاض وحقوق المثليين، وقد يؤدي إلى إحياء التوترات مع بروكسل بشأن قضايا سيادة القانون.