نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة يوم عرفة وتحذيرات مشددة للحجاج من التعرض للشمس حتى الرابعة عصرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب الركن الأعظم من أركان الحج، الوقوف بعرفة، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى المملكة العربية السعودية، وسط توقعات بهيئة الأرصاد السعودية تشير إلى طقس شديد الحرارة ورياح نشطة محملة بالغبار، في يوم عرفة الموافق الخميس 9 ذي الحجة 1446هـ.

درجات حرارة مرتفعة ورياح محملة بالغبار

أوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في عرفات قد تصل إلى 47 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة نسبية تتراوح بين 15% و60%، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة الفعلية.



وأشار المركز إلى نشاط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية بسرعة تصل إلى 35 كلم/ساعة، مصحوبة بـ أتربة مثارة قد تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ما يزيد من التحديات المناخية التي يواجهها الحجاج في المشاعر المقدسة.

تحذيرات صارمة من التعرض المباشر لأشعة الشمس

وفي ظل هذه الأجواء شديدة الحرارة، أطلقت وزارة الحج والعمرة تحذيرات عاجلة للحجاج، دعتهم فيها إلى الالتزام بالبقاء داخل المخيمات في مشعر عرفات، خاصة في الفترة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة.



كما ناشدت الوزارة الحجاج بعدم التوجه إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة خلال هذه الساعات، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مع ضرورة الالتزام بجداول التفويج الرسمية وعدم التنقل مشيًا بين المشاعر، والاكتفاء باستخدام وسائل النقل المعتمدة لتجنب الإجهاد الحراري أو التعرض لأي حالات طارئة نتيجة الظروف المناخية الصعبة.

خدمات طبية متقدمة واستعدادات استثنائية

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية تقديم أكثر من 81 ألف خدمة طبية للحجاج حتى الآن، شملت تدخلات طبية متقدمة، مثل عمليات القلب المفتوح والقسطرة، إضافة إلى توفير أكثر من 3،500 سرير تنويم، منها 1،730 سريرًا للعناية المركزة، ضمن خطة صحية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن.

تعزيز السلامة الميدانية عبر تقنيات مبتكرة

وفي خطوة نوعية لتعزيز منظومة السلامة الميدانية خلال موسم الحج، دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، المستشفى الميداني التابع للوزارة في عرفات، بسعة 100 سرير، ومزود بوحدات عناية مركزة وعيادات متنقلة و"كبسولات طبية" متقدمة.

كما أطلق "السوار الصحي الذكي" لمراقبة الحالة الصحية لرجال الأمن، ضمن منظومة تقنية متطورة تهدف إلى دعم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتعزيز سلامة الحجاج والمشاركين في خدمة ضيوف الرحمن.

1.18 مليون حاج من خارج المملكة

وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى الآن بلغ أكثر من 1.18 مليون حاج، وسط استعدادات شاملة ومنظومة لوجستية متكاملة لضمان موسم حج آمن ومنظم، في واحدة من أكبر عمليات التنظيم البشري واللوجستي على مستوى العالم.