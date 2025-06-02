نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس المشاعر المقدسة اليوم.. صحو ورياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة خلال موسم الحج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون صحوًا بشكل عام، مع هبوب رياح نشطة مصحوبة بـ أتربة مثارة، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

درجات الحرارة والرياح والرطوبة

أوضح المركز عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة في المشاعر المقدسة تتراوح ما بين 28 إلى 40 درجة مئوية خلال اليوم، مع توقعات بأن تكون الرياح جنوبية شرقية بسرعة تصل إلى 28 كم/ساعة، فيما تُقدّر نسبة الرطوبة النسبية بنحو 30%.

ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال موسم الحج

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن موسم حج هذا العام 1446هـ، سيشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، خلال الفترة من 1 إلى 13 من شهر ذي الحجة.

وأوضح غلام أن درجات الحرارة العظمى خلال موسم الحج ستتراوح ما بين 40° إلى 47° مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 27° إلى 32° مئوية، مع توقعات بأن تكون نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة بين 15% إلى 60%، ما يزيد من الإحساس بالحرارة.

دعم مستمر من الأرصاد للجهات المعنية

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن المركز سيواصل تقديم البيانات المناخية الدقيقة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لدعم الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير معلومات الطقس اللازمة لتأمين سلامة الحجاج، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة وضعتها الهيئة لضمان أفضل سبل الدعم خلال موسم الحج.