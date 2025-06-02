نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صقر".. طائرة درون ذكية للإطفاء والإنقاذ في موسم حج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عن إطلاق طائرة الدرون المخصصة للإطفاء والإنقاذ (صقر)، والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن منظوماتها المتطورة لخدمة موسم حج هذا العام 1446هـ.

وتُعد هذه الطائرة إضافة نوعية لعمليات الدفاع المدني، خاصة في حالات الإطفاء والإنقاذ في الأماكن المرتفعة أو صعبة الوصول، ما يعزز من قدرات التعامل مع الطوارئ وحماية ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

قدرات متقدمة لطائرة صقر

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تتميز طائرة "صقر" بقدرات تشغيلية عالية، حيث تعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات عالية، مع قدرة على حمل حمولة تصل إلى نحو 40 كيلوجرامًا، تشمل نظام إطفاء متعدد الأغراض، وأنظمة متكاملة للإنقاذ، والتحكم، والأمان، فضلًا عن تزويدها بكاميرات حرارية متطورة، تتيح بثًا مباشرًا للموقع، وإمكانية الربط مع مركز القيادة والتحكم لتنسيق العمليات في الوقت الفعلي.

تعزيز جهود الإنقاذ والإسعاف في العاصمة المقدسة

وفي سياق متصل، كثّف الهلال الأحمر السعودي جهوده خلال موسم الحج، حيث سخّر أكثر من 120 وحدة إسعافية تعمل على مدار الساعة، مدعومة بأكثر من 100 مركبة إسعاف، موزعة على مناطق مختلفة في العاصمة المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن هناك 80 وحدة إسعافية متمركزة في مناطق متفرقة، منها 45 وحدة في الشمال الشرقي والغربي، وأكثر من 15 وحدة في الجنوب، إضافة إلى 20 وحدة إسعافية في المنطقة المركزية.

السديس يشيد بالجهود الأمنية المتميزة في الحج

من جانبه، أعرب رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن تقديره للمستوى الاحترافي المتميز للمنظومة الأمنية خلال موسم الحج، مشيدًا بجهود رجال الأمن في الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن جهودهم المخلصة مصدر فخر واعتزاز، لما يبذلونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الحجاج وحمايتهم وضمان سلامتهم.