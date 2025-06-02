نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم بالمولوتوف على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو.. وإصابة 5 أشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة كولورادو الأمريكية حادثًا خطيرًا، حيث تعرضت مسيرة مؤيدة لإسرائيل لهجوم بزجاجات المولوتوف، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، وفق ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الهجوم

وقع الهجوم خلال مسيرة نظمتها الجالية اليهودية في كولورادو بهدف رفع الوعي حول قضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن منفذ الهجوم ألقى عبوة حارقة على المشاركين، مما تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة بين المتظاهرين، وسط حالة من الذعر والفوضى.

ردود الأفعال

أعربت الجالية اليهودية في كولورادو عن حزنها العميق لهذا الهجوم، حيث جاء في بيان صادر عنها: "نشعر بالأسى لإلقاء عبوة حارقة على المشاركين في مسيرة سلمية لرفع الوعي بشأن الرهائن، ونطالب بمحاسبة الجاني وتوفير الحماية للمجتمع اليهودي".

وفي السياق ذاته، أدان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الهجوم، مشيرًا إلى أن "الإرهاب ضد اليهود لا يتوقف، فهو يحرق بالفعل شوارع أمريكا"، في إشارة إلى تصاعد الاعتداءات ذات الطابع المعادي للسامية في الولايات المتحدة.

كما أكد مراسل شبكة "أكسيوس" نقلًا عن قنصل إسرائيل في لوس أنجلوس أن السلطات الإسرائيلية تتابع التطورات عن كثب، وأن هناك مساعٍ حثيثة لجمع التفاصيل حول الحادث وعدد المصابين.

توقيف المهاجم

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، وهو يحمل زجاجات المولوتوف الحارقة بيده، فيما لم تكشف بعد عن هويته أو دوافعه وراء تنفيذ الاعتداء.

وفتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الفعاليات الداعمة لإسرائيل في ظل الأجواء المشحونة في الولايات المتحدة.