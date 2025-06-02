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أحمد جودة - القاهرة - تفوق مفاجئ لمرشح المعارضة بعد فرز 99.5% من الأصوات

أعلنت اللجنة الانتخابية العليا في بولندا، اليوم الاثنين، أن مرشح المعارضة كارول نافروتسكي حقق تقدمًا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 51% من الأصوات، بعد فرز 99.55% من الأصوات.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية البولندية، في تطور اعتُبر مفاجئًا بعد تقدم منافسه في استطلاعات الرأي الأولية.

تغير دراماتيكي في نتائج التصويت

وكانت استطلاعات الرأي الأولية التي صدرت بعد انتهاء التصويت مساء أمس الأحد قد أظهرت تقدم مرشح الائتلاف المدني الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، بنسبة 50.3%، مقابل 49.7% لنافروتسكي.

لكن بعد ساعتين فقط، أظهرت بيانات استطلاعات الرأي المتأخرة تحولًا لافتًا، مع تقدم نافروتسكي بنسبة 50.7%.

عاجل| كارول نافروتسكي يتصدر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البولندية بنسبة 51%

الموعد الرسمي لإعلان النتائج النهائية

وأشارت اللجنة الانتخابية إلى أن إعلان النتائج الرسمية الكاملة للجولة الثانية سيتم فور الانتهاء من فرز 100% من الأصوات، وذلك مساء اليوم الاثنين أو صباح يوم غد الثلاثاء على أبعد تقدير.

انعكاسات محتملة على المشهد السياسي البولندي

يشير محللون إلى أن تقدم مرشح حزب "القانون والعدالة" المعارض قد يشكل نقطة تحول في الساحة السياسية البولندية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي شهدتها هذه الانتخابات بين جناحي المعارضة والحكومة.

ومن المتوقع أن تثير النتائج النهائية جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في البلاد.