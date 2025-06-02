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أحمد جودة - القاهرة - أنقرة تضع ثقلها الدبلوماسي خلف مفاوضات إسطنبول

أكدت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن أنقرة تأمل في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، خلال المباحثات المرتقبة في إسطنبول.

وقال متحدث باسم الرئاسة التركية في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": "كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة، نحن نعوّل على إحراز تقدم في قضية وقف إطلاق النار، وعلى تنسيق المواقف بين الأطراف، من الضروري استمرار عملية التفاوض لوقف الحرب".

تركيا تؤكد استعدادها لبذل كل ما في وسعها

جددت تركيا تأكيدها على التزامها بالوساطة، حيث قال المتحدث: "تركيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها من جهود لدعم العملية التفاوضية والوصول إلى حل سلمي".

في السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول الوفد الروسي المشارك في المفاوضات إلى إسطنبول، مساء الأحد.

عاجل|تركيا تأمل في تحقيق تقدم بملف وقف إطلاق النار في أوكرانيا

✈️ الوفد الروسي يصل إسطنبول وسط ترقب دولي

حسب مراسل "سبوتنيك"، وصلت الطائرة التي تقل الوفد الروسي إلى مطار أتاتورك في إسطنبول عند الساعة 20:23 بتوقيت موسكو، وتقدم الوفد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يقود الجانب الروسي في هذه المباحثات التي يُتوقع أن تنطلق غدًا.

جولة جديدة من المفاوضات.. هل تحقق اختراقًا؟

تأتي هذه الجولة الجديدة استكمالًا لمحادثات إسطنبول السابقة التي جرت في 16 مايو/أيار الماضي، والتي أسفرت عن تفاهمات مبدئية شملت تبادل ألف أسير من كل طرف، إلى جانب اتفاق على تقديم مقترحات مكتوبة ومفصلة من قبل موسكو وكييف حول آلية وقف إطلاق النار.

بوتين يؤكد الانفتاح على الحوار.. وموسكو تطرح رؤيتها

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول "دون شروط مسبقة"، مشددًا على أن موسكو لم ترفض يومًا الجلوس إلى طاولة التفاوض.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها الاستراتيجية، مؤكدة حرصها على التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد.

ملحوظة:



هذا التقرير نُشر نقلًا عن وكالة سبوتنيك، مع تحديثات مستمرة حول مستجدات المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول.

