العالم اليوم - فيديو.. هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 02:21 صباحاً - أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، الأحد، أن الوكالة تحقق في "هجوم إرهابي مستهدف" في بولدر بولاية كولورادو، وسط تقارير عن هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة.

وقال كاش باتيل عبر منصة "إكس": "نحن على علم بهجوم إرهابي مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفا أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع، وسوف نشارك التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات".

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن عدة أشخاص أُصيبوا في هجوم باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، بمدينة بولدر.

ووقع الهجوم بعد ظهر الأحد في منطقة بيرل ستريت مول، وهي منطقة تسوق شهيرة.

ووفقا لشهادات المارة، أقدم المهاجم على إلقاء زجاجات حارقة على المشاركين في مسيرة تضامنية لإحياء ذكرى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأعلنت شرطة بولدر أن شخصا واحدا تم اعتقاله بشبهة إلقاء زجاجات المولوتوف، وقالت إنها تخلي مباني عدة في المنطقة المحيطة، مؤكدة وجود "عدة ضحايا" نتيجة للهجوم.

وقال ستيف ريدفيرن قائد شرطة بولدر خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك عددا من الجرحى أصيبوا بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأضاف أن "رجال الشرطة ألقوا القبض على المشتبه به، الذي لم يبد أي مقاومة أثناء الاعتقال. لا نعرف حتى الآن هويته علما أنه أصيب هو الآخر خلال الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأصدر حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس، بيانا قال فيه إنه "يتابع الوضع عن كثب"، مؤكدا أن "الأفعال المليئة بالكراهية، أيا كان نوعها، غير مقبولة على الإطلاق".