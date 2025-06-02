مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 699 مستعمرا اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

يذكر أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، اقتحم أكثر من 68 ألف مستعمر المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وسط تشديد إجراءات الدخول للمسجد، ومداخل البلدة القديمة.