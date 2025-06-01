العالم اليوم - حماس تؤكد استعدادها "للشروع" في مفاوضات حول نقاط الخلاف

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 10:20 مساءً - أعلنت حركة حماس، الأحد، استعدادها للشروع في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق بيان للحركة، قالت حماس إنها "ترحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب التي يشنها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة".

وأكدت الحركة استعدادها "للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال".

وكان باسم نعيم القيادي في حركة حماس قد قال لرويترز، السبت، إن الحركة لم ترفض اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وأضاف: "نحن لم نرفض مقترح ويتكوف، نحن توافقنا مع ويتكوف على مقترح وأعتبره مقبولا كمقترح للتفاوض، وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه".

وتابع: "مع ذلك تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا. لماذا يعتبر الرد الإسرائيلي هو الرد الوحيد للتفاوض عليه، فهذا يخالف النزاهة والعدالة في الوساطة، ويشكل انحيازا كاملا للطرف الآخر".

وذكرت حركة حماس، أنها تسعى لإدخال تعديلات على المقترح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف مؤقت لإطلاق النار بين الحركة وإسرائيل في غزة، لكن ستيف ويتكوف قال إن رد حماس "غير مقبول على الإطلاق".