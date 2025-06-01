بوتين: تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القيم الأسرية من الأولويات الوطنية في روسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة "اليوم العالمي لحماية الطفل" أن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القيم الأسرية يعدان من الأولويات الوطنية الشاملة في روسيا.

ووجه الرئيس بوتين كلمة للمشاركين والضيوف في الفعاليات المخصصة بهذه المناسبة، شدد فيها أن "تحسين مستوى رفاهية المواطنين، وتعزيز القيم الأسرية، وتربية الأطفال، وتهيئة الظروف لاكتشاف مواهبهم — هي أولويتنا الوطنية الأساسية".

وأضاف بوتين في البرقية المنشورة على موقع الكرملين: "إن مستقبلنا وتعزيز دولة روسيا وسيادتها يعتمدان بشكل مباشر على العمل المنسق والشراكة المثمرة بين الدولة والمجتمع في هذه القضايا المصيرية".

وأشار إلى أن يوم حماية الطفل مشبع بدفء خاص وإخلاص، ويحتفل به على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، بينما تظل موسكو بصورة تقليدية مركزا رئيسيا للاحتفالات والفعاليات.

ووفقا لكلمة الرئيس، ستستقبل العاصمة الأطفال القادمين من مختلف مناطق روسيا، بالإضافة إلى قرغيزستان وبيلاروس، بكل ترحاب.

ولفت الرئيس إلى أن الصندوق الروسي لرعاية الأطفال قد أعد للضيوف برنامجا غنيا ومتنوعا، حيث سيتمكن الأطفال من زيارة المسارح والمعارض والمتاحف وقاعات الحفلات، والتعرف على تاريخ العاصمة ومعالمها السياحية.

واختتم الرئيس كلمته بالقول: "وبالطبع، فإن الدعم الفعال الذي يقدمه الصندوق لأطفال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يستحق كل تقدير"، متمنيا للضيوف أجواء احتفالية وانطباعات لا تنسى.