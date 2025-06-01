نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا وقت لنضيعه.. أونروا: قادرون على توصيل المساعدات بأمان في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، اليوم الأحد، أنها تملك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع في قطاع غزة.

وقالت أونروا، عبر فيس بوك اليوم: "أظهرت الأمم المتحدة خلال وقف إطلاق النار أنها تملك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع للوصول إلى الناس، حيث هم". وأشارت إلى أن "طرق التوزيع الحالية تفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة خاصة للمرضى وكبار السن والجرحى".

وأضافت "تدير أونروا أكبر عملية غذائية للأمم المتحدة دون انقطاع على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن " الإمدادات جاهزة، وما نحتاجه هو الوصول لإيصال المساعدات مباشرة للمحتاجين. لا وقت لنضيعه".