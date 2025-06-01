موسكو ـ وكالات: بحث سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الاستعدادات الجارية لثاني جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا المقررة الأسبوع المقبل في مدينة إسطنبول. وناقش الوزيران، خلال الاتصال، الجوانب التنظيمية للجولة والمواضيع المدرجة فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحث الاستعدادات لجولة مفاوضات روسية أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.