قتيل فـي ضربة «إسرائيلية» بجنوب لبنان

بيروت ـ ا.ف.ب: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بمقتل شخص جراء ضربة شنَّتها مسيَّرة «إسرائيلية» في جنوب لبنان فجر أمس، بينما أعلنت «إسرائيل» «القضاء» على عنصر في حزب الله مع مواصلتها الغارات رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأوردت الوكالة: «نفَّذت مسيَّرة «إسرائيلية» فجر أمس عدوانًا جويًّا في بلدة دير الزهراني» الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومترًا من الحدود، ما أدَّى إلى «استشهاد الشاب محمد علي جمول».

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