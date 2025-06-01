نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في تصعيد للحرب.. كاتس يصدر تعليماته للجيش بمواصلة التقدم في غزة دون الالتفات إلى أي مفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوامر عسكرية صريحة للقوات بـ "مواصلة التقدم في قطاع غزة دون أي التفات للمفاوضات، واستخدام كل الوسائل للقضاء على حماس".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الأحد: "في مساء عيد الأسابيع، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة بقوة كبيرة، ويدك العدو ويمهد الطريق للقوات البرية المتقدمة".

وأضاف "أوعزت للجيش الإسرائيلي الاستمرار في بالتقدم داخل غزة نحو جميع الأهداف، دون أي صلة بأي مفاوضات، وباستخدام كل وسيلة ضرورية من الجو، والبر، والبحر من أجل حماية الجنود الإسرائيليين، وسحق وقتل حماس والقضاء عليهم".

وتابع "من ذبح وقاتلنا سيدفع الثمن كاملا، كما قلت: إما أن تفرج حماس عن الأسرى، أو سيتم تدميرها".

واليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى بالقطاع إلى 54،418، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124،190، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 37 قتيلا (منهم خمسة انتشلت جثامينهم)، و136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.