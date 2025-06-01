نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يزور مصر ولبنان الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيبدأ زيارة إلى مصر ولبنان الأسبوع المقبل. الزيارة تأتي في وقت حساس حيث سيتم التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

زيارة عراقجي لمصر ولبنان

وأوضح بقائي في بيان نشرته وكالة مهر الإيرانية، أن الزيارة تشمل مصر ولبنان يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

خلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني مع مسؤولين مصريين ولبنانيين رفيعي المستوى، حيث سيتم مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والملفات الدولية الساخنة.

هدف الزيارة: تعزيز العلاقات والتشاور حول القضايا الإقليمية

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن زيارة عراقجي تهدف إلى التشاور مع المسؤولين المصريين واللبنانيين حول آخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وكل من القاهرة وبيروت.

كما سيتبادل وزير الخارجية الإيراني وجهات النظر بشأن التطورات السياسية في المنطقة.

دعوة من وزير الخارجية المصري

وفي نفس السياق، أشار محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب تمثيل المصالح الإيرانية في مصر، إلى أن زيارة عراقجي تأتي بدعوة من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث من المقرر أن يجري الوزير الإيراني لقاءً مع عبد العاطي لمناقشة العلاقات بين البلدين والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون الثنائي.

كما سيعقد عراقجي اجتماعات مع نخبة من الشخصيات المصرية وعدد من الإيرانيين المقيمين في مصر.

وأضاف سلطاني فر أن الزيارة ستتناول أيضًا التشاور حول كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك.