نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد زوج الطبيبة آلاء النجار المفجوعة بفقدان أبنائها التسعة في قصف للاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فقدت الطبيبة آلاء النجار زوجها الدكتور حمدي النجار، والد أطفالها التسعة، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزل العائلة في خان يونس، لتتجدد المأساة في عائلة فلسطينية دفعت ثمنًا باهظًا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي صباح اليوم الأحد، عن استشهاد الدكتور حمدي النجار متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال منزله في خان يونس بتاريخ 23 مايو الماضي، والذي أسفر عن استشهاد تسعة من أطفاله على الفور، بينما كان هو وطفله العاشر آدم يرقدان في العناية المركزة، قبل أن يُعلن عن استشهاده اليوم وفق ما نقلته وكالة أنباء "صفا".

قصة مأساوية تهز الضمير الإنساني

تعيش الطبيبة آلاء النجار مأساة إنسانية مؤلمة بعد أن فقدت أبناءها التسعة وزوجها في قصف الاحتلال، حيث كانت تؤدي واجبها الإنساني في مجمع ناصر الطبي في خان يونس أثناء وقوع المجزرة، محاولة إنقاذ الجرحى والمصابين، بينما كانت الكارثة تقع في منزلها.

وأكدت مصادر طبية أن الشهيد حمدي النجار كان يعاني من إصابة حرجة للغاية، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة لعدة أيام، وسط جهود حثيثة لإنقاذ حياته، إلا أن قسوة العدوان الإسرائيلي والإصابات البالغة التي لحقت به حالت دون نجاته.