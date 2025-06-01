العالم اليوم - عملية "واسعة النطاق".. أوكرانيا تستهدف طائرات عسكرية روسية

انتم الان تتابعون خبر عملية "واسعة النطاق".. أوكرانيا تستهدف طائرات عسكرية روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 04:22 مساءً - أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، الأحد، بأن أوكرانيا تنفّذ الأحد عملية "واسعة النطاق" ضد طائرات عسكرية في روسيا، حيث استهدفت قاعدة في شرق سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.

وقال المصدر إن "أجهزة الأمن الأوكرانية تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات معادية بعيدة من الجبهة، في روسيا".

وأضاف أنه تم استهداف أكثر من 40 طائرة فيما اندلع حريق في مطار بيلايا في منطقة إركوتسك في شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.

وأبرز المسؤول في جهاز الأمن الأوكراني أن الطائرات التي استهدفتها كييف شملت قاذفات استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-22، التي تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا.

ولم يتسنّ التحقق من صحة ما جاء في هذا التصريح بعد.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة مع روسيا، الإثنين.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق تليغرام، الأحد، إن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، سيقود الوفد الأوكراني.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لحماية استقلالنا ودولتنا وشعبنا".