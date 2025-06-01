العالم اليوم - نهائي إفريقيا.. بيراميدز يحلم بسيناريو سان جيرمان والأهلي

انتم الان تتابعون خبر نهائي إفريقيا.. بيراميدز يحلم بسيناريو سان جيرمان والأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 03:26 مساءً - يحل فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضيفا على نظيره بيراميدز المصري، على ملعب الدفاع الجوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث يأمل الفريق المصري في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه على غرار ما فعله باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز، على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، لتحديد بطل دوري الأبطال من دون لعب الأشواط الإضافية.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء الذهاب الذي أقيم نهاية شهر مايو المنصرم، وهي نتيجة تجعل بيراميدز مطالبا بالفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب، أو التعادل من دون أهداف مستفيدا من تعادله الإيجابي خارج قواعده.

كما يتطلع بيراميدز إلى تكرار سيناريو الأهلي عام 2001، عندما نجح في تحقيق الفوز على فريق صن داونز إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد بعدما تعادل في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر وقتها باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

وحال فوز بيراميدز باللقب سيحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار، مثلما أعلن الاتحاد الإفريقي "الكاف".

ويتولى إدارة مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانغو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونغ من الكاميرون.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الثامنة التي تجمع بيراميدز بأندية جنوب إفريقيا، حيث سبق أن واجه 3 أندية من جنوب إفريقيا من قبل في 7 لقاءات، نجح في الفوز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

وحال تتويج الفريق السماوي باللقب سيصبح رابع فريق مصري يتوج باللقب بعد الأهلي (12 مرة)، الزمالك (5 مرات)، والإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة (1969)، فيما خسر غزل المحلة النهائي مرة واحدة (1974).