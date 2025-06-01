العالم اليوم - لحصد لقب بطل إفريقيا.. بيراميدز يصطدم بطموح صن داونز

انتم الان تتابعون خبر لحصد لقب بطل إفريقيا.. بيراميدز يصطدم بطموح صن داونز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 05:17 صباحاً - يسعي فريق بيراميدز المصري إلى كتابة التاريخ ووضع اسمه في سجلاته حين يستضيف مساء الأحد بإستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن أول لقب قاري منذ تأسيسه عام 2008.

وتعد تلك المواجهة هي الثالثة لبيراميدز المصري هذا الموسم مع أندية جنوب إفريقيا، حيث سبق والتقى بأورلاندو بايرتس في قبل النهائي، حيث تعادلا سلبيا في الذهاب وحقق الفريق المصري فوزا صعبا في الإياب 3-2.

وسيكون هذا النهائي هو الخامس تاريخيا بين بين أندية مصر وجنوب إفريقيا بأكبر البطولات القارية على مستوي الأندية، حيث كان الأهلي هو حامل لقب بطولات بلادة الثلاث في المواجهات الثنائية مع جنوب إفريقيا بداية من 2001 على صن داونز 4-1 في مجموع المباراتين وعلي أورلاندو بايرتس، بنتيجة 3-1 في مباراتي الذهاب والإياب، وعلي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في عام 2020-2021 والتي أقيمت من مواجهة واحدة بالمغرب، فيما كان صن داونز هو الفريق الجنوب إفريقي الوحيد الذي فاز بنهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام ناد مصري، بعد تغلبه على نادي الزمالك 3-1 في مجموع مباراتي نهائي 2016.

وتمثل لغة الأرقام عقدة أمام أندية جنوب إفريقيا حيث لم ينجح أي فريق في الفوز أو التأهل أو حصد اللقب بعد التعادل على أرضها في مباراة الذهاب أمام أي فريق مصري وهو ما حدث في 2001 مع صن داونز وأورلاندو بايرتس في 2013.

وتعد أبرز إنجازات بيراميدز على المستوى القاري هي التواجد في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2019 / 2020 أمام نهضة بركان.

ويسعى بيراميدز لأن يكون رابع فريق مصري يتوج بتلك البطولة بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

ويحتاج بيراميدز المصري للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليخطف اللقب القاري الأول له، بينما ستكون مهمة صن داونز صعبة نحو اللقب الثاني له بدوري أبطال إفريقيا حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من نتيجة مواجهة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا التي خاضها على أرضه وهي 7 مواجهات، وسجل لاعبوه طوال مشوارهم في البطولة الحالية 26 هدفا ومني مرماهم بـ6 أهداف.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات قد تتأثر نوعا ما بخسارته لقب الدوري المصري، بعد أن ظل متصدره له حتى المواجهات الأخيرة، لصالح منافسه الأهلي الذي توج به بفارق نقطتين فقط.

على الجانب الأخر، سيكون هذا النهائي هو الثالث لصن داونز في تاريخه حيث خسر أمام الأهلي في 2001 وفاز بالثاني على الزمالك في 2016، ويعد صن داونز هو أول فريق جنوب إفريقي يلعب ثلاث نهائيات لدوري أبطال إفريقيا ساعيا لكسر حاجز عدم تسجيل أي هدف في مواجهات الإياب بالنهائي.

ويملك صن داونز رقما إيجابيا أمام الأندية المصرية، حيث أنه في أخر 10 مباريات أمامهم فاز في 4 وتعادل في 6 ولم يذق طعم الخسارة مطلقا.