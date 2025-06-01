العالم اليوم - العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال

انتم الان تتابعون خبر العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 05:17 صباحاً - أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، السبت، عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في البلاد.

وذكر بيان لجهاز المخابرات العراقية أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن بالتنسيق مع القضاء العراقي من تنفيذ عملية استباقية، أسفرت عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع بالقتل، استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر فبراير الماضي وتم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية".

وأوضح البيان: "بعد الحصول على الموافقات القضائية، وتحديد أماكن تواجد عناصرها داخل العراق، تمت مداهمة أوكارهم واعتقالهم بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة".