العالم اليوم - لقب دوري أبطال أوروبا الأول.. كلمة السر "ميونيخ"

انتم الان تتابعون خبر لقب دوري أبطال أوروبا الأول.. كلمة السر "ميونيخ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 05:17 صباحاً - أكدت مدينة ميونيخ الألمانية الجنوبية مرة أخرى أنها فأل خير على الفرق التي تسعى إلى إحراز باكورة ألقابها في المسابقة القارية الأهم في كرة القدم عندما توّج باريس سان جرمان الفرنسي بباكورة ألقابه على حساب إنتر ميلانو الإيطالي (5-0) في المباراة النهائية.

وهي المرة الخامسة التي يحصل فيها هذا الأمر في 5 مباريات نهائية كانت عاصمة بافاريا مسرحا لها، بينها 3 على ملعب "أولمبياشتاديون" القديم واثنان على ملعب أليانتز أرينا الحالي آخرهما لسان جرمان هذا اليوم.

في المرة الأولى التي استضافت فيها ميونيخ النهائي وتحديدا في 30 مايو عام 1979، جمعت مباراة القمة بين فريقين لم يسبق أن أحرز أي منهما اللقب القاري وهما نوتنغهام فوريست الإنجليزي ومالمو السويدي.

ونجح فوريست بقيادة مدربه الفذ براين كلاف في حسم النتيجة في صالحه بفضل هدف رأسي لمهاجمه تريفور فرنسيس.

وفي النهائي الثاني في 26 مايو عام 1993، تمكن نادي مرسيليا الفرنسي من إحراز لقبه القاري الأول بفوزه على ميلان الإيطالي بهدف وحيد، سجله مدافعه بازيلي بولي من كرة رأسية أواخر الشوط الاول بقيادة المدرب البلجيكي ريمون غوتالس.

وفي المرة الثالثة في 28 مايو عام 1997 وعلى الملعب ذاته، دخل بوروسيا دورتموند الألماني بقيادة مدربه الشهير أوتمار هيتسفيلد مباراته ضد يوفنتوس الايطالي وهو ليس مرشحا للظفر باللقب الذي لم يحرزه سابقا، لكنه خرج فائزا بثلاثة أهداف بينها ثنائية لمهاجمه الدولي كارل-هاينتس ريدله وآخر سجله لارس ريكن، مقابل هدف ليوفنتوس سجله أليساندرو دل بييرو ليتوج بأول القابه في المسابقة.

وأقيمت المباراة النهائية الرابعة، لكن على ملعب أليانتز أرينا وقد جمعت في 19 مايو عام 2012 بايرن ميونيخ صاحب الأرض مع تشلسي الإنجليزي.

وبطبيعة الحال، كان الفريق البافاري مرشحا فوق العادة أمام فريق يخوض النهائي القاري للمرة الثانية.

وبالفعل، تقدّم بايرن بواسطة توماس مولر قبل أن يدرك الإيفواري ديدييه دروغبا التعادل أواخر المباراة فارضا التمديد الذي شهد إضاعة نجم بايرن ميونيخ الهولندي آريين روبن ركلة جزاء تصدى لها حارس تشلسي العملاق التشيكي بيتر تشيك.

استمر التعادل سيد الموقف حتى نهاية الوقت الإضافي قبل أن يحسم النادي اللندني النتيجة بركلات الترجيح ليصبح بالتالي أول فريق لندني يفوز باللقب والإنجليزي الخامس حينها (أحرز مانشستر سيتي اللقب عام 2023) بعد مانشستر يونايتد ونوتنغهام فوريست وليفربول وأستون فيلا.

تصدى تشيك للركلة الترجيحية للكرواتي ايفيتسا أوليتش في حين رد القائم ركلة باستيان شفاينشتايغر، قبل أن يترجم دروغبا بنجاح الركلة الحاسمة.

كان تشلسي بقيادة مدرب موقت هو الإيطالي روبرتو دي ماتيو لاعبه السابق والذي تسلّم المهمة منتصف الموسم خلفا للبرتغالي آندريه فيلاش بواش، ثم ثُبّت الايطالي في منصبه بعد التتويج القاري.

واستمر التقليد عينه في النهائي الخامس بين إنتر وباريس سان جرمان وتوج فريق العاصمة للمرة الأولى في تاريخه.