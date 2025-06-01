العالم اليوم - البحرين.. افتتاح أول مؤتمر دولي للعقوبات البديلة الثلاثاء

انتم الان تتابعون خبر البحرين.. افتتاح أول مؤتمر دولي للعقوبات البديلة الثلاثاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 12:12 صباحاً - يفتتح وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الثلاثاء، المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، والذي تقيمه وزارة الداخلية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، من داخل مملكة البحرين وخارجها.

ويستهدف المؤتمر أصحاب القرار والعاملين والباحثين في مجالات الإصلاح والتأهيل النموذجي للنزلاء من مختلف دول العالم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السياسات الجنائية الحديثة بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتناول تجارب العقوبات البديلة وآليات تطبيقها ودورها في إصلاح وتأهيل النزلاء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سبل دعم مفاهيم العدالة المجتمعية وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.