العالم اليوم - بخماسية.. باريس سان جرمان بطل دوري أبطال أوروبا

انتم الان تتابعون خبر بخماسية.. باريس سان جرمان بطل دوري أبطال أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 12:12 صباحاً - توج فريق باريس سان جرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما لقن منافسه إنتر ميلانو درسا قاسيا وهزمه بنتيجة مذلة 5-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، مساء السبت.

سجل أهداف باريس، أشرف حكيمي وديزيريه دوي "ثنائية" وخفيتشا كفاراتسخيليا وسيني مايولو في الدقائق 12 و20 و63 و73 و87، لينتزع العملاق الفرنسي لقب النسخة رقم 70 من الكأس الفضية ذات الأذنين.

وعوض باريس سان جرمان بهذا اللقب خسارته 0-1 أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 2020، ليصبح ثان فريق فرنسي يحقق اللقب بعد غريمه الأزلي، أولمبيك مارسيليا، الذي توج باللقب عام 1993.

كما رفع المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لسان جرمان كأس دوري الأبطال للمرة الثانية في مسيرته بعدما حقق اللقب قبل 10 أعوام عندما أهدى برشلونة الإسباني لقبه الخامس والأخير بالفوز 3-1 على يوفنتوس الإيطالي في برلين.

أما إنتر ميلانو فقد فرط في فرصة الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد 3 تتويجات سابقة في 1964 و1965 و2010، وخسر العملاق الإيطالي المباراة النهائية للمرة الرابعة بعد أعوام 1967 و1972 و2023.

أما سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلانو فقد خرج بموسم صفري بعد خسارة ألقاب الدوري وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد السقوط بهدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي قبل عامين.