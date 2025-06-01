العالم اليوم - بداية الأسبوع المقبل.. عراقجي يزور مصر ولبنان

انتم الان تتابعون خبر بداية الأسبوع المقبل.. عراقجي يزور مصر ولبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يونيو 2025 12:12 صباحاً - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء السبت، عن زيارة لوزير الخارجية عباس عراقجي إلى مصر ولبنان يومي الإثنين والثلاثاء.

وأكد بقائي أن زيارة عراقجي تأتي للتأكيد على اهتمام إيران بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تأتي بهدف التباحث بشأن العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر مستجدات المنطقة، خاصة التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بخصوص التطورات الدولية.

وبحسب بقائي، فقد تم التخطيط لزيارة عراقجي إلى مصر ولبنان يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارات بمسؤولين رفيعي المستوى في مصر ولبنان للتباحث بشأن مجموعة واسعة من القضايا.