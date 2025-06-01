نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يزور الأردن الأحد القادم ضمن وفد من اللجنة العربية الاسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الامين العام لجامعة الدول العربية أحم أبو الغيط، إلى الأردن غدًا الأحد، الموافق الأول من يونيو ضمن وفد اللجنة العربية الإسلامية علي المستوي الوزاري المكلفة بمتابعة تطورات الحرب في غزة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام، بأنه من المقرر أن يحظي الوفد بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف المتحدث، أنه كان مخططًا للوفد زيارة رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تقرر القوة القائمة بالاحتلال منع الوفد من القيام بالزيارة.



ونقل المتحدث عن أبو الغيط إدانته الشديدة لهذا القرار المتغطرس لقوة الاحتلال، مؤكدًا أنه يعكس إمعانًا في انتهاك القانون الدولي ورغبة لدى الاحتلال في عزل الشعب الفلسطيني وقيادته.