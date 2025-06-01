نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور مروان الهمص المجتمع الدولي للتحرك وإيقاف المجازر والإبادة وحرب التجويع التي أتت على كافة المراحل العمرية في قطاع غزة.

وكشف الهمص عن أن 42 مستشفى خرجت كليا عن الخدمة من إجمالي 48 مستشفى كانت تقدم خدماتها للقطاع، مؤكدا وفاة 60 طفلا بسبب سوء التغذية ونحو 300 مسن ومسنة بسبب عدم توفر العلاج لهم. وقال الهمص "نحن أمام كارثة حقيقية حال استمرت الحرب وتواصلت سياسة التجويع واستهداف الطواقم الطبية، حيث لم يدخل القطاع لا حبة دواء ولا قطعة شاش بعد ثلاثة أشهر من الحصار المميت الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي".

واتهم الهمص الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات الحكومية والخاصة والتابعة للمنظمات الدولية بما في ذلك المستشفيات الميدانية بشكل ممنهج بهدف إخراج المنظومة الصحية من الخدمة في قطاع غزة.