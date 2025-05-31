العالم اليوم - أشرف حكيمي.. أول مغربي يسجل هدفا في نهائي دوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 مايو 2025 11:16 مساءً - بات أشرف حكيمي، أول لاعب مغربي يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا عدما وقع، مساء السبت، الهدف الأول لباريس سان جيرمان في مرمى إنتر ميلان الإيطالي.

وزار حكيمي الشباك بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من زميله ديزيريه دوي، داخل منطقة الجزاء.

ورفض النجم المغربي الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق إنتر ميلان، واكتفى برفع يديه احتفالا بالهدف.

واحتفلت صفحة الدوري الفرنسي على منصة "إكس" بهدف حكيمي، وقالت: "9 أهداف هذا الموسم، أول مغربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنه الظهير الأيمن. أشرف حكيمي".

ولعب حكيمي البالغ من العمر 26 عاما، موسما واحدا بقميص إنتر، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو.