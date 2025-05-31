باريس تحقق في تخريب استهدف كنيسين ونصبًا تذكاريا للهولوكوست

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أحمد جودة - القاهرة - فتحت السلطات الفرنسية في باريس، يوم السبت، تحقيقا بعد تعرض عدد من المواقع اليهودية في أنحاء العاصمة للتخريب بواسطة رشق طلاء أخضر على جدرانها.

وتم اكتشاف أعمال التخريب صباح اليوم السبت، حيث استهدفت "النصب التذكاري للهولوكوست، وكنيسين ومطعما يهوديا في حي الماريه التاريخي، إضافة إلى كنيس ثالث في الدائرة العشرين".

وذكر أنه "تم العثور على علبة طلاء مفتوحة بالقرب من أحد المواقع"، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "كاميرات المراقبة في النصب التذكاري للهولوكوست أظهرت شخصا يرتدي ملابس سوداء وهو يقوم برش الطلاء خلال الليل".

وأكد مكتب الادعاء العام في باريس أنه "فتح تحقيقا في أعمال تخريب بدافع ديني"، مشيرا إلى استهداف "ثلاثة مواقع، ومطعم، والنصب التذكاري للهولوكوست" خلال ليلة الجمعة إلى اليوم السبت.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن "اشمئزازه الشديد من هذه الأعمال التخريبية التي استهدفت المجتمع اليهودي"، في منشور له على منصة "إكس".

وحتى الآن، لم يتم القبض على أي مشتبه بهم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد دعت في وقت سابق إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب التوترات المتزايدة.