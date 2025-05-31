150 قتيلاً في فيضانات نيجيريا

150 قتيلاً في فيضانات نيجيرياكشفت السلطات في نيجيريا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت وسط البلاد إلى أكثر من 150 قتيلا.

وقال إبراهيم الحسيني المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر اليوم، إن الفيضانات التي ضربت بلدة موكوا التي تبعد أكثر من 350 كيلومترا من العاصمة أبوجا، الأسبوع الماضي تسببت بنزوح أكثر من 3000 شخص وتدمير 265 منزلا بالكامل، وجرف جسرين.

وأشار المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع جرف نهر النيجر القوي لجثث القتلى، مؤكدا أنه تم انتشال بعض الجثث من تحت أنقاض المنازل المنهارة، مضيفا أن الفرق ستحتاج إلى حفارات لانتشال الجثث، لافتا إلى أن الكثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

من ناحيته، أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن عمليات البحث والإنقاذ جارية وأن قوات الأمن تقدم المساعدة في الاستجابة للكارثة.

وأضاف الرئيس النيجيري في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "يتم نشر مواد الإغاثة ومساعدات الإيواء المؤقتة دون تأخير في موكوا، التي انهمرت عليها أمطار غزيرة في وقت متأخر الأربعاء وحتى صباح الخميس الماضيين.