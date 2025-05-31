نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرايا القدس" تعرض مشاهد من تفخيخ وتفجير منزل بداخله قوة إسرائيلية شرق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد توثق عملية تفخيخ وتفجير منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة وذلك ضمن "معركة طوفان الأقصى".

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ المنزل بالعبوات الناسفة، فيما يسمع صوت مقاوم يردد "ما شاء الله ربنا يكرمنا"، ثم عملية رصد الجنود أثناء توجههم نحو المنزل المفخخ.

ووثقت المشاهد لحظة تفجير المنزل بعد دخول الجنود إليه أعقبه صوت اشتباك وإطلاق نار كثيف.

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" عرضت في وقت سابق مشاهد تفجير عدد من آليات الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت "سرايا القدس" في بيان: "مشاهد من زرع وتفجير عدد من آليات العدو الصهيوني في عمليتين منفصلتين بعبوات ناسفة وقنابل أعيد تدويرها من مخلفات العدو في حي التفاح شرقي مدينة غزة".

