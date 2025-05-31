العالم اليوم - الزمالك يرفض 4 حكام لإدارة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 مايو 2025 07:28 مساءً - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين 4 حكام لإدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال الزمالك، في بيان رسمي، إن الأمر يتعلق بكل من أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي.

وأكد البيان أن الزمالك "تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء".

وشدد الفريق على أنه "رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أن نادي الزمالك يجد نفسه مضطرا للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكورة أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي".

وفي وقت سابق، طالب الفريق بالموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراته أمام بيراميدز.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء الخميس المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.