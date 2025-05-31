نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور "تيم شيهي" عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 31 مايو السيناتور الجمهوري "تيم شيهي"، عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

تناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والفنية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمزيد من التنسيق المشترك مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه لدعم العلاقات الثنائية التى تحقق المنافع المتبادلة.

كما شدد الوزير عبد العاطي على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مستعرضًا المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي الذي استضافته القاهرة يومي 25 و26 مايو، بمشاركة كبرى الشركات الأمريكية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ما تمثله الشراكة المصرية - الأمريكية من ركيزة أساسية فى سبيل دعم هذه الجهود.

وقد تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم استعراض موقف مصر من التطورات في غزة، والتعاون والتنسيق القائم مع الولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث جدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من ارضهم. كما تناول اللقاء التداعيات الإيجابية لخفض التصعيد فى منطقة البحر الأحمر على أمن الملاحة والتجارة الدولية.