نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استشهاد 60 فلسطينيًا خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 60 شخصًا لقوا حتفهم جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع في قطاع غزة، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، التي تسيطر عليها حركة حماس، إن 284 شخصًا أصيبوا خلال نفس الفترة.

وأضافت الوزارة أن الأرقام الحالية لا تشمل الضحايا المسجلين في المستشفيات، وفي شمال القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب، حيث لا يزال الوصول له مقيدا بسبب القتال الجاري.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، السبت، 6 منهم في قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في القرارة شمال خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس، ما أدى لمقتل 6 مواطنين بينهم 4 من عائلة واحدة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين قرب مركز توزيع المساعدات غرب مدينة رفح، ما أدى لمقتل اثنين.

وارتفعت حصيلة "حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54381 شهيدًا و124054 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).