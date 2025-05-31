نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استشهاد 6 أشخاص في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين بخان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد 6 أشخاص على الأقل، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، ظهر اليوم السبت.

وأشار المراسل إلى استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب مجمع "الصحابة" في حي الدرج بمدينة غزة.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين مدرسة "دار الأرقام" في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وقصف الطائرات الإسرائيلية منزلا في محيط شارع كشكو شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وألقت طائرة كواد كابتر قنبلة متفجرة تجاه مجموعة من المواطنين بشارع الشعف شرق غزة.

وأفادت مصادر بمجمع ناصر الطبي، باستشهاد 4 أشخاص بنيران إسرائيلية لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى: "وصل مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا، منهم 1 شهيد انتشال، و284 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأضافت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى54،381 شهيدًا و124،054 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4،117 شهيدا، 12،013 إصابة).