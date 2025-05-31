شهداء جدد أمام المساعدات وحماس تراها فخا يعرض حياة المدنيين للخطر

- «إسرائيل» تسمن سجلها الإجرامي بمجزرتين بحق عائلتين فـي غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

استشهدت مسنَّة وأصيب عدد آخر أمس جرَّاء إطلاق قوات الاحتلال «الإسرائيلي» النار تجاه مواطنين فلسطينيين تجمعوا على أمل الحصول على مساعدات في رفح جنوب قطاع غزَّة غداة استشهاد آخرين، فيما رأت حركة حماسّ أن آليَّة توزيع المساعدات من قبل الاحتلال فخ لاصطياد المدنيين. وقالت مصادر إن المسنَّة كفاح عودة سليمان السواركة استشهدت جرَّاء إطلاق النار عليها من جنود الاحتلال صباح أمس قرب مركز المساعدات بمنطقة ميراج جنوب خان يونس. وأفادت الأنباء أن العشرات وصلوا إلى منطقة شارع العلم التي شهدت أمس الأول توزيع مساعدات، فتعرضوا لإطلاق نار من قوات الاحتلال «الإسرائيلي». وأضاف أن طائرات كواد كابتر للاحتلال أطلقت النار تجاه الفلسطينيين وطلبت منهم الابتعاد عن المنطقة وسط تأكيدات بإلغاء توزيع المساعدات في هذا اليوم. من جانبها قالت حركة «حماس»: إن الآليَّة الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع بإدارة أميركية ما هي إلَّا فخّ يُعرِّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزَّة تحت غطاء المساعدات. وشددت حركة «حماس» في بيان لها على أن هذه الخطة صُمّمت خصيصًا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد لا مساعدتهم، ما يُعدُّ خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزَّة مسمِّنةً سجلها الإجرامي بمجزرتين بحق عائلتين في القطاع ليرسم تصاعد العدوان مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنه «في حي الصفطاوي شمال مدينة غزَّة، استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة العربيد، ما أدى إلى استشهاد 8 أفراد وإصابة آخرين، كما استشهد 6 من أفراد عائلة «عقيلان» في مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال الحربية».