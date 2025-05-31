واشنطن تتهم بكين بالتحضير لاستخدام القوة لتغيير ميزان القوى فـي آسيا

واشنطن ـ ا.ف.ب: حذَّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث من أن الصين «تستعد» لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهدًا بأن الولايات المتحدة ستبقى بجانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعليقات هيجسيث التي وردت خلال منتدى أمني سنوي في سنغافورة، تأتي في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترات في ملفات عدة منها التجارة والتكنولوجيا والنفوذ في مناطق استراتيجية في العالم. ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، أطلق الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية ضد الصين تقوم على رفع التعرفات الجمركية، ويعمل على تقييد حصولها على التقنيات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواصل تعزيز العلاقات مع أطراف إقليميين على تباين مع بكين مثل الفلبين. وقال هيجسيث خلال منتدى حوار شانجريلا للأمن في سنغافورة إن «التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكًا». وأشار الى أن بكين «تستعد بصورة موثوقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، محذِّرًا من أن الجيش الصيني يعمل على بناء القدرات لاجتياح تايوان «ويتدرب» على ذلك فعليًّا. وأكد هيجسيث أن الولايات المتحدة «تُعيد توجيه نفسها من أجل ردع عدوان الصين الشيوعية»، داعيًا حلفاء بلاده وشركاءها في آسيا إلى الإسراع في رفع الإنفاق في المجال الدفاعي في مواجهة التهديدات المتزايدة.