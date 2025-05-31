واشنطن ـ أ.ف.ب: جدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعًدا بحمايتها مجانًا عندئذ بواسطة «القبة الذهبية»، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بُعيد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابًا دافع فيه عن سيادة ذلك البلد. وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» كتب ترامب «لقد أبلغتُ كندا، التي ترغب بشدَّة في أن تكون جزءًا من قبَّتنا الذهبية الرائعة، بأنَّ بقاءها بلدًا مستقلًّا سيكلِّفها 61 مليار دولار لكنَّها لن تتكلَّف شيئًا إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين». وأضاف «إنَّهم (الكنديون) يدرسون العرض!». من ناحية أخرى أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتعليق طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، في ظلِّ تعزيز إدارة الرئيس دونالد ترامب التدقيق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وثيقة داخلية. وتطالب الوثيقة التي اطَّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية السفارات والقنصليات بعدم الموافقة على «مواعيد لتأشيرات طلابية جديدة أو تبادل تعليمي... حتى صدور توجيهات جديدة». وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الخارجية «تخطط لإصدار إرشادات بشأن الفحص المعمّق لوسائل التواصل الاجتماعي لكلِّ الطلبات من هذا النوع». وتلفت الوثيقة إلى أنَّ تعليق النظر بالطلبات قد يكون لفترة قصيرة مشيرة إلى أنَّ السفارات ستتلقَّى توجيهات جديدة «في الأيام المقبلة».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: «القبة الذهبية» ستحمي كندا مجانا إذا أصبحت الولاية الأميركية الـ51 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.