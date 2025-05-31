نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا تلقى الزوج صفعة من زوجته.. بيسكوف يعلق على صفعة ماكرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على الحادثة التي وقعت على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية، عندما تلقى الرئيس إيمانويل ماكرون صفعة على الوجه من زوجته بريجيت.

وشدد بيسكوف في تعليقه على أن الزوجة لا تصفع زوجها هكذا ببساطة، بل حتما يوجد سبب وجيه لذلك.

بهذا الشكل رد ممثل الكرملين على طلب من الصحفي بافيل زاروبين من قناة التلفزيونية "روسيا-1" للتعليق على الحادثة، وقال بيسكوف: "كما تعلمون، ما زلت مقتنعا بأنه من غير اللائق أن نعلق على شؤون عائلة ماكرون. لكن من ناحية أخرى، إذا صفعت الزوجة زوجها، فلن تفعل ذلك أبدا لسبب بسيط. لكن هذا ليس من شأننا".

وفي وقت سابق، نشرت وكالة أسوشيتد برس مقطع فيديو لوصول الرئيس الفرنسي إلى فيتنام.

وفي اللقطات، كان ماكرون لا يزال داخل الطائرة، وفي هذه اللحظة تظهر يد زوجته، رغم أنها ليست مرئية، ورفعت يدها بسرعة نحو وجه زوجها لتلمسه وكأنها تصفعه فعلا.

وأضافت قناة BFM TV أن الدهشة بدت على رئيس الدولة الفرنسية، لكنه سرعان ما تدارك نفسه واستدار ورفع يده لتحية من التقوه. بعد الحادثة، نزل الزوجان الدرج. وكعادته، مد ماكرون يده لزوجته، لكنها تجاهلته وتمسكت بدرابزين الدرج.

وأثار الموضوع ردود فعل كثيرة في العالم. على سبيل المثال وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصيحة لنظيره الفرنسي بعد انتشار مشاهد الصفعة.

ورد ترامب عندما سأله الصحفيون في المكتب البيضاوي عن النصائح الزوجية التي قد يحتاجها نظيره الفرنسي، قائلا إنه ليس على علم بتفاصيل الحادث: "لا أعرف ما حدث، لكني أنصحه بإبقاء الباب مغلقا".

وأضاف ترامب أنه تحدث مع ماكرون بعد انتشار فيديو الصفعة، وأكد الرئيس الفرنسي له أن "كل شيء على ما يرام" في عائلته.

وانضم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى قائمة الساخرين من الرئيس الفرنسي بعد الصفعة.

وقال إيلون ماسك مازحا ردا على سؤال طرحه صحفي بشأن طبيعة الكدمة التي ظهرت على عين رجل الأعمال اليمنى خلال مؤتمره الوداعي في البيت الأبيض: "فرنسا ليس لها أي علاقة بالحادث".