نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | رويترز: وزير الخارجية السعودي يؤجل زيارته للضفة الغربية بعد منع إسرائيل لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز اليوم، السبت 31 مايو 2025، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أرجأ زيارته المقررة إلى الضفة الغربية، وذلك بعد منع السلطات الإسرائيلية له من دخول الأراضي الفلسطينية.

وكان من المقرر أن تكون هذه الزيارة تاريخية، حيث تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سعودي إلى الضفة الغربية منذ عام 1967.

وقد أُعلن عن الزيارة في وقت سابق هذا الأسبوع من قبل مصدر في السفارة الفلسطينية بالرياض.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد جهود السلام الإقليمية.

لم تصدر وزارة الخارجية السعودية أو أي جهة رسمية أخرى حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح أسباب تأجيل الزيارة.