نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يرد على تقارير تعاطي إيلون ماسك للمخدرات: "إنه شخص رائع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لم يكن على علم بالتقارير التي تتحدث عن تعاطي إيلون ماسك للمخدرات بانتظام، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالقلق حيال تلك المزاعم.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية: "لا، لم أكن على علم".

وأضاف: "أعتقد أنه شخص رائع، أعتقد أن إيلون شخص رائع، لا يقلقني أي شيء يتعلق بإيلون".

إشادة بجهود ماسك في الحكومة

وأشاد ترامب بجهود ماسك في قيادة وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، مؤكدًا أن ماسك كان له دور كبير في تقليص حجم ونطاق الحكومة، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة كان آخر يوم عمل لماسك كموظف حكومي خاص.

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن إدمان ماسك

يأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت فيه إلى أن ماسك كان يخبر المقربين منه خلال حملته الانتخابية بأنه كان يتعاطى الكيتامين بكثرة لدرجة أنه أثر على مثانته، إلى جانب تعاطيه الفطر المخدر وحبوب الإكستاسي.

وكشف التقرير عن صور ورسائل نصية مع أشخاص مقربين من ماسك، تشير إلى أنه كان يسافر يوميًا ومعه علبة أدوية تحتوي على 20 قرصًا، من بينها حبوب أديرال، بالإضافة إلى مواد أخرى.

ماسك يهاجم نيويورك تايمز

وفي أول تعليق له على التقرير، لم يتطرق ماسك بشكل مباشر إلى محتواه، بل قام بمهاجمة صحيفة نيويورك تايمز، واصفًا التقرير بأنه مليء بالأكاذيب والتضليل.

جدل مستمر حول تأثير تعاطي المخدرات على عمل ماسك

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل مستمر حول مدى تأثير تعاطي المخدرات على أداء ماسك في مهامه الحكومية، خاصة مع ورود تقارير تفيد بحضوره اجتماعات حساسة مع قادة أجانب، وتدخله في قرارات مالية وسياسية كبرى خلال فترة عمله كمستشار مقرب للرئيس ترامب.

وتبقى الأسئلة قائمة حول مدى صحة هذه المزاعم، وما إذا كانت ستؤثر على مستقبل ماسك السياسي والمهني، خاصة بعد استقالته من العمل الحكومي.