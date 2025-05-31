نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاعم بتعاطي إيلون ماسك للمخدرات.. 20 قرص كيتامين يوميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير مثير للجدل، عن مزاعم خطيرة بتعاطي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المخدرات بشكل مفرط أثناء عمله كأحد أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه كان يتعاطى الكيتامين بجرعات عالية وصلت إلى نحو 20 قرصًا يوميًا، ما تسبب له في مشاكل صحية أبرزها تأثير المخدر على مثانته.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة على أنشطة ماسك، أن أغنى رجل في العالم كان يستخدم الإكستاسي والفطر المخدر بانتظام خلال صعوده السياسي، خاصة مع زيادة تبرعاته لحملة ترامب الرئاسية التي بلغت 275 مليون دولار، بالإضافة إلى دوره المؤثر لاحقًا في قيادة ما يُعرف بـ "دائرة كفاءة الحكومة" أو "دوج".

تعاطي الكيتامين.. من الإنكار إلى الإدمان

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن إيلون ماسك سبق وأن صرح في مقابلة مع الصحفي دون ليمون في مارس 2024، قائلًا:"إذا استخدمت كمية كبيرة من الكيتامين، فلن تتمكن من إنجاز عملك، ولديّ الكثير من العمل".

غير أن مصادر الصحيفة أكدت أن ماسك كان يتعاطى الكيتامين بشكل شبه يومي، وليس كما ادعى بأنه كان يستخدمه "مرة كل أسبوعين تقريبًا"، ما أدى إلى معاناته من أعراض جانبية خطيرة، أبرزها تأثير المخدر على المثانة، وهي مشكلة معروفة لدى مدمني الكيتامين، حسب إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

استقالة مفاجئة وسلوكيات مثيرة للجدل

وأضافت الصحيفة أن ماسك أعلن استقالته من الخدمة الحكومية مساء الأربعاء، بعد سلسلة من التصرفات المثيرة للجدل، بما في ذلك إهانة أعضاء مجلس الوزراء وأداء تحية نازية خلال تجمع سياسي.

وكشفت مصادر الصحيفة أن عبوات الأدوية التي كان يحملها ماسك تحتوي على أقراص أديرال إلى جانب مواد أخرى، ما يثير الشكوك حول خليط الأدوية الذي كان يتعاطاه بشكل يومي.

البيت الأبيض يلتزم الصمت

ورغم التساؤلات المثارة حول ما إذا كان ماسك كان تحت تأثير المخدرات خلال تواجده في البيت الأبيض أو أثناء مشاركته في اجتماعات حساسة مع قادة أجانب، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز الرد المباشر على تلك المزاعم، مكتفيًا بالقول:

"إيلون ماسك حقق لدافعي الضرائب الأمريكيين إنجازات تفوق ما حققه العديد من السياسيين المحترفين."

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تصنف الإكستاسي ضمن الجدول الأول كمواد خاضعة للرقابة دون أي استخدام طبي معترف به، ما يجعله محظورًا تمامًا على الموظفين الفيدراليين، بينما يُصنف الكيتامين ضمن الجدول الثالث، ويمكن وصفه قانونيًا في بعض الحالات، ولكن استخدامه لأغراض الترفيه أو خلطه مع أدوية أخرى قد يخالف سياسات مكان العمل الفيدرالية.