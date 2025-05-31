نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آليات الاحتلال الإسرائيلي تصطدم بحافلة حجاج في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتدت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على حافلة تقل حجاجًا فلسطينيين في مدينة جنين، حيث اصطدمت الحافلة بشكل متعمد أثناء وقوفها أمام ساحة المحافظة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

ووفقًا لمصادر إعلامية فلسطينية، فإن الحافلة كانت تقل عددًا من الحجاج المتجهين إلى مدينة أريحا تمهيدًا لمغادرتهم عبر معبر الكرامة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وأكدت المصادر أن غالبية الحجاج من أهالي الشهداء والجرحى، ومعظمهم من كبار السن وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، مما أدى إلى حالة من الذعر والترهيب بين الركاب.

نائب محافظ جنين: الاحتلال تعمد صدم الحافلة لإرهاب الأهالي

قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، في تصريحات إعلامية، إن آلية عسكرية إسرائيلية اصطدمت بشكل مباشر ومتعمد بحافلة الحجاج أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أمام مرأى الأهالي، وكان له أثر نفسي سلبي عليهم، خاصة أن الحافلة كانت تقل حجاجًا من ذوي الشهداء والجرحى.

وأضاف السعدي أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، حتى في أدق المناسبات الدينية والإنسانية، داعيًا إلى ضرورة فضح هذه الممارسات أمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.

أكثر من 370 حاجًا يغادرون جنين لأداء فريضة الحج

يشار إلى أن نحو 376 حاجًا وحاجة من محافظة جنين يستعدون لمغادرة فلسطين لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة هذا العام.

ورغم الاعتداءات، تستمر قوافل الحجاج الفلسطينيين في التوجه إلى الأراضي المقدسة، وسط أجواء من الأمل والرجاء بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بسلام وأمان.

مشاهد توثق الاعتداء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق لحظة اصطدام آليات الاحتلال بالحافلة، وسط حالة من الاستنكار الشعبي والإدانة الواسعة لهذا التصرف الاستفزازي الذي طال الأبرياء من الحجاج.