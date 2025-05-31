نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام كويتية: الرئيس السوري يزور الكويت غدا برفقة وفد رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيزور الكويت غدا برفقة وفد رسمي.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.